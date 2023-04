Lundi de Pâques Jeux avec et autour des Oeufs Rignac Rignac Catégories d’Évènement: Lot

Lot Rignac . Retour aux traditions des années 50

Organisé par Ler Ueï Deman Rinhac. Tout public. Verre de l’amitié offert. ©paques

