Marché de noël Rignac, 26 novembre 2023, Rignac.

Rignac,Aveyron

De 10h à 18h à la salle des fêtes de Rignac (Espace André Jarlan) organisé par le club de Basket. Entrée gratuite. Créations, artisanat, produits locaux, animations….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie



From 10 am to 6 pm at the village hall of Rignac (Espace André Jarlan) organized by the Basketball club. Free entrance. Creations, crafts, local products, animations…

De 10:00 a 18:00 horas en el salón del pueblo de Rignac (Espace André Jarlan), organizado por el club de baloncesto. La entrada es gratuita. Creaciones, artesanía, productos locales, animaciones…

Von 10h bis 18h in der Festhalle von Rignac (Espace André Jarlan), organisiert vom Basketballverein. Der Eintritt ist frei. Kreationen, Kunsthandwerk, lokale Produkte, Animationen…

Mise à jour le 2023-09-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS