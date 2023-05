Troc de fringues, 3 juin 2023, Rignac.

Rignac,Aveyron

Le Collectif Graines vous donne rendez-vous le Samedi 3 Juin de 10h à 13h Salle de Réunion de la Halle à Rignac pour un nouveau TROC DE FRINGUES.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie



The Collectif Graines invites you on Saturday, June 3rd from 10am to 1pm at the Salle de Réunion de la Halle in Rignac for a new TROC DE FRINGUES

El Collectif Graines le invita a un nuevo TROC DE FRINGUES el sábado 3 de junio de 10h a 13h en la Salle de Réunion de la Halle en Rignac

Das Collectif Graines lädt Sie am Samstag, den 3. Juni von 10 bis 13 Uhr in den Salle de Réunion de la Halle in Rignac zu einem neuen TROCKEN VON FRINGUES ein

Mise à jour le 2023-05-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS