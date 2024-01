Spectacle « Que le ciel soit beau à force d’orage » Rignac, jeudi 8 février 2024.

Spectacle « Que le ciel soit beau à force d’orage » Rignac Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-02-08

A 21h à l’Espace André Jarlan.

Un spectacle conçu, mis en scène et interprété par Mélissande Artus et Patrick Jan-George. Inspiré par Louisa Paulin et Antonin Perbosc.

Spectacle en occitan / français. Lu, récité, mimé, dansé, le spectacle, bilingue, met en voix et en mouvement les mots tout à la fois simples, subtils, émouvants et drôles de l’autrice et de l’auteur, révélant leur très grande complicité, leur passion partagée pour les langues qu’ils pratiquent et explorent et leur attachement indéfectible à la culture occitane dont ils connaissent parfaitement l’histoire et les valeurs.

.

Rignac 12390 Aveyron Occitanie christian.valayer@laposte.net / rencontres.citoyennes@gmail.com



