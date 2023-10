Toi, mon toit • Balade & Atelier d’écriture en plein air Rigarda Rigarda, 5 novembre 2023, Rigarda.

« Toi, mon toit », au départ de Rigarda (66320).

Les toits de tuiles : une balade littéraire et un atelier d’écriture à ciel ouvert.

Dimanche 5 novembre, de 13h00 à 17h30.

Au total, environ une heure et demie de marche, avec de nombreuses pauses, essentiellement sur petites routes et sentiers balisés.

Lectures à voix haute, connaissances partagées, histoire du paysage, des populations et des techniques, poésie (beaucoup de poésie !) et un atelier d’écriture surplombant les toitures.

Le déroulement de cette sortie convient aux enfants, dès lors qu’ils sont marcheurs et producteurs de textes.

Chaussures de marche recommandées et tenue adaptée à la saison.

Merci de prévoir ce qu’il faut pour écrire (stylo, feutre ou crayon, papier, carnet…).

Les chiens ne sont pas acceptés.

Le lieu de rendez-vous (à Rigarda) sera précisé après inscription.

Prix par personne : libre participation entre 25 et 50 euros.

Renseignements et inscriptions : Blandine Margoux, 04 68 96 78 92, ateliersdecriture.66@gmail.com.

Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert • • •

https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/

https://www.facebook.com/events/1053298992622212

