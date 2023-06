Déco’ RIG Malville Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Déco’ RIG Malville Nantes, 12 juillet 2023, Nantes. Déco’ 12 – 26 juillet, les mercredis RIG Malville Gratuit Animateur- Accueillant

Océane, Association Au petit grenier RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

2023-07-26T14:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RIG Malville Adresse 31 rue de Malville 44100 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 100 Lieu Ville RIG Malville Nantes

RIG Malville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Déco’ RIG Malville Nantes 2023-07-12 was last modified: by Déco’ RIG Malville Nantes RIG Malville Nantes 12 juillet 2023