Prévention Mémoire RIG Malville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Prévention Mémoire RIG Malville, 3 avril 2023, Nantes. Prévention Mémoire 3 avril – 26 juin, les lundis RIG Malville sur inscription, gratuit Une conférence le 03 avril 2023 : la mémoire, pourquoi et comment la stimuler ?

Un cycle de 5 ateliers les 15/05/2023, 22/05/2023, 05/06/2023, 19/06/2023 et 26/06/2023

# Des temps précieux pour soi

# « Se creuser les méninges », un peu, pas trop, à sa mesure

# Entraide et convivialité

Animés par une professionnelle de l’association Brain up

Action financée avec le concours de la Conférence des Financeurs44, la CARSAT et le CCAS de la Ville de Nantes Seniors et tout public amis des aînés RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T10:00:00+02:00 – 2023-04-03T12:00:00+02:00

2023-06-26T10:00:00+02:00 – 2023-06-26T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RIG Malville Adresse 31 rue de Malville 44100 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 50 Age max 100 Lieu Ville RIG Malville Nantes

RIG Malville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Prévention Mémoire RIG Malville 2023-04-03 was last modified: by Prévention Mémoire RIG Malville RIG Malville 3 avril 2023 Nantes RIG Malville Nantes

Nantes Loire-Atlantique