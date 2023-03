Musique et paroles RIG Malville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Musique et paroles RIG Malville, 21 mars 2023, Nantes. Musique et paroles 21 mars – 20 juin RIG Malville Gratuit, sur inscrption Temps convivial et stimulant animé par un.e musicien.ne, Baptiste guitariste ou Victoria accordeoniste

Seniors et tout public, amis des aînés

Action financée avec le concours de la Conférence des Finaceurs 44, la CARSAT et le CCAS de la Ville de Nantes RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T16:00:00+01:00

2023-06-20T14:00:00+02:00 – 2023-06-20T16:00:00+02:00

