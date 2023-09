Quand ma musique est belle RIG Malville au parc Meliès Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Quand ma musique est belle RIG Malville au parc Meliès Nantes, 17 novembre 2023, Nantes. Quand ma musique est belle 17 novembre – 22 décembre, les vendredis RIG Malville au parc Meliès sur inscription après du RIG Malville RIG Malville au parc Meliès 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:00:00+01:00

2023-12-22T14:00:00+01:00 – 2023-12-22T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RIG Malville au parc Meliès Adresse 31 rue de Malville 44100 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 18 Age max 108 Lieu Ville RIG Malville au parc Meliès Nantes latitude longitude 47.231972;-1.582854

RIG Malville au parc Meliès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/