Nantes Pause-café RIG Malville au parc Meliès Nantes, 4 octobre 2023, Nantes. Pause-café 4 octobre 2023 – 26 juin 2024, les mercredis RIG Malville au parc Meliès Entrée libre Avec la présence d’accueillant.e.s bénévoles

Le passage de professionnels, d’associations

Découvrir ensemble des idées de sorties

Le journal à disposition RIG Malville au parc Meliès 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:30:00+02:00 – 2023-10-04T11:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RIG Malville au parc Meliès Adresse 31 rue de Malville 44100 NANTES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique

