ANAMNESE / La Grande Tournée du quartier RIG de Malville Nantes, 12 décembre 2023, Nantes.

Anamnèse (histoire de la boite à chaussures), est un travail artistique et documentaire autour de l’ancienne église Saint-Luc du Breil, sous la forme d’un dispositif interactif mêlant livre, vidéo et son. Il fait dialoguer la mémoire locale autour de ce bâtiment atypique.

La boite à chaussures réunit l’architecte Jean Prouvé, les fidèles du quartier et le chanteur George Moustaki.

Le projet est le fruit de rencontres avec les habitants du Breil et d’ateliers proposés durant l’été 2023 sur le quartier par Yoan Robin et Valentine Chevalier, dans le cadre du projet Playtime.

Présentée durant 2 jours à l’occasion des Journées Européenes du Patrimoine, en septembre dernier, au sein de St Luc, ANAMNESE reprend la route pour une tournée de 3 dates sur le quartier. Une nouvelle occasion de découvrir ce projet et l’histoire de cette église et à travers elle du quartier du Breil.

12 décembre de 14h à 15h30, RIG de Malville

13 décembre de 14h à 18h, Bibliothèque Paul Eluard

16 décembre de 14h à 17h, Maison de quarier du Breil dans le cadre des Hivernales

RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T15:30:00+01:00

