Atelier Déco Récup – C’est Noël ! RIG de Malville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier Déco Récup – C’est Noël ! RIG de Malville Nantes, 21 novembre 2023, Nantes. Atelier Déco Récup – C’est Noël ! Mardi 21 novembre, 14h00 RIG de Malville Entrée libre – Gratuit Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, Au Petit Grenier vous propose de réaliser votre déco de Noël!

Pour la table ou le sapin, ces décos seront réalisées à partir d’objets de récup’ et de produits venant de la Mercerie de seconde main de votre quartier. Date et horaires: Mardi 21 novembre – de 14h à 16h

Pensez à vous inscrire au RIG ou à la boutique Au Petit Grenier! RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.46.26.63.66 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aupetitgrenier.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T16:00:00+01:00

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RIG de Malville Adresse 31, Rue de Malville 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 4 Age max 99 Lieu Ville RIG de Malville Nantes latitude longitude 47.231972;-1.582854

RIG de Malville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/