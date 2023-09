Atelier Tawashi RIG de Malville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier Tawashi RIG de Malville Nantes, 14 novembre 2023, Nantes. Atelier Tawashi Mardi 14 novembre, 14h00 RIG de Malville Entrée libre – gratuit Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, Au Petit Grenier vous propose de réaliser votre propre Tawashi.

Grâce à une technique de tissage, vous pourrez créer votre éponge réutilisable. Le matériel est fourni par la Mercerie Au Petit Grenier

Durée de réalisation: 1h

Date et horaires : 14 novembre 2023 – 14h et 15h

