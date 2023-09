Ateliers Bulles de détente RIG de Malville Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Ateliers Bulles de détente RIG de Malville Nantes, 2 octobre 2023, Nantes. Ateliers Bulles de détente 2 octobre 2023 – 24 juin 2024, les lundis RIG de Malville Entrée libre Des ateliers pour prendre soin de soi où vous apprendrez à utiliser des techniques pour vous détendre et voir la vie du bon côté.

Des exercices simples accessibles à tout le monde qui se pratiquent assis ou debout sans tenue particulière.

Une pause détente dans une ambiance simple et conviviale RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T14:00:00+02:00 – 2023-10-02T15:00:00+02:00

2024-06-24T14:00:00+02:00 – 2024-06-24T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RIG de Malville Adresse 31, Rue de Malville 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 16 Age max 99 Lieu Ville RIG de Malville Nantes latitude longitude 47.231972;-1.582854

RIG de Malville Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/