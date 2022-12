Contribuez à une enquête inédite sur le jardinage urbain ! RIG de Malville, 6 janvier 2023, Nantes.

Contribuez à une enquête inédite sur le jardinage urbain ! Vendredi 6 janvier 2023, 13h00 RIG de Malville

Libre, pas d’inscription nécessaire, pour toute question n’hésitez pas à écrire à projet@ecosnantes.org

Adepte ou novice du jardinage, venez témoigner !

RIG de Malville 31, Rue de Malville 44100 Nantes Breil – Barberie Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Vous êtes habitant ou habitante de l’agglomération nantaise ? Aidez-nous à mieux comprendre votre rapport au jardinage et vos besoins afin de proposer des actions plus ciblées et adaptées.

Nous sommes l’association ECOS, qui agit depuis 2006 pour faire du jardin urbain un espace de partage, de créativité, et d’apprentissage.

Dans le cadre de notre dispositif de prêt de jardins entre particuliers, nous réalisons une enquête sous la forme d’un questionnaire.

Marianne, salariée d’ECOS, viendra vous présenter l’association, le dispositif de prêt de jardins nommé « Boutur’âges » et vous proposer de répondre à notre enquête !

Des flyers et questionnaires papiers seront à disposition.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T13:00:00+01:00

2023-01-06T14:30:00+01:00