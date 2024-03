Rifles des Hauts de Lormes Salle culturelle Lormes, dimanche 17 mars 2024.

Rifles des Hauts de Lormes Salle culturelle Lormes Nièvre

Rifles organisés par les Hauts de Lormes et leurs voisins salle culturelle à partir de 14h30 gâteaux et sandwichs buvette

A gagner: entrées parcs de loisirs, mobilier de jardin, paniers garnis, bons d’achat, petits électroménagers et de nombreux autres lots EUR.

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Salle culturelle Place des maquis du Morvan

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Rifles des Hauts de Lormes Lormes a été mis à jour le 2024-03-13 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS