Rifles des Hauts de Lormes Salle culturelle Lormes, samedi 10 février 2024.

Rifles des Hauts de Lormes Salle culturelle Lormes Nièvre

Rifles pour jouer et gagner de nombreux lots, écouter une lecture musicale,

voir 3 court-métrages, assister à un ciné-concert.

Entrée participation libre pour tous les spectacles.

Buvette et vente de gâteaux délicieux.

Apéritif offert et vente d’assiettes “Apéro” EUR.

Salle culturelle Place des Maquis du Morvan

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 20:00:00



