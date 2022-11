Rifles de Noël Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Rifles de Noël Saint-Amand-Montrond, 4 décembre 2022, Saint-Amand-Montrond. Rifles de Noël

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

2022-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-04 Saint-Amand-Montrond

Cher Rifles organisées par les majorettes de Saint-Amand-Montrond. Ouverture des portes dès 13 heures. +33 6 77 05 51 81 ©ad2t

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse 240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond Departement Cher

Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/

Rifles de Noël Saint-Amand-Montrond 2022-12-04 was last modified: by Rifles de Noël Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 4 décembre 2022 240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher cher Saint-Amand-Montrond

Saint-Amand-Montrond Cher