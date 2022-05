Riez sans modération & Grande La Vernelle, 18 juin 2022, La Vernelle.

Riez sans modération & Grande La Vernelle

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18 23:30:00

La Vernelle 36600 La Vernelle

Avec “Riez sans modération”, attention burlesque ! Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait d’ailleurs pas vraiment quand commence et quand finit son spectacle. Homme de cirque, il jongle davantage avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre en interaction à tout instant avec le public. Rires garantis !!!

GRANDE bâtit un monde où des êtres imaginaires s’invitent à danser avec nos joies, nos colères et nos peurs. Dans cette fiévreuse farandole, les corps se perdent, les peaux se touchent, les cœurs se percent et les âmes se frôlent. C’est une voix qui écorche et berce nos âmes, la frénésie enveloppante d’un violon et une guitare qui parfois caresse, parfois blesse. Furieusement mélancolique et joyeusement triste, leur ballet grandiose entraine à lui le monde.

1ère partie : Solo burlesque à partir de 2 ans de la compagnie Réverbère et 2ème partie : Folk-rock pour tout public.

culture@ccev.fr +33 2 54 00 33 77 https://artsencommunes.com/evenements/riez-sans-moderation-grande/

Credit Albertine GUILLAUME

La Vernelle

