Riez, c’est l’été! #1 Grappes d’humour à Monbazillac Monbazillac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Monbazillac.

Monbazillac Dordogne

20 20 EUR Réservez sans tarder vos 2 soirées, les 3 et 4 juillet prochains dans la cour du Château de Monbazillac. Le samedi soir, soirée découverte avec Daphné Viollet, la locale de l’étape et Pierre Thévenoux, qui ne devrait pas tarder à connaître le succès, et le dimanche soir, un couple d’enfer avec Audrey Vernon et Thomas VDB.

Les détails de chaque soirée sont à retrouver sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise.

