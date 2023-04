Marché traditionnel Allée Louis Gardiol, 1 janvier 2023, Riez.

Marché hebdomadaire dans lequel vous pourrez trouver des produits alimentaires variés (viande et charcuterie, poisson, fruits et légumes) ainsi que des fleurs, de l’artisanat et des vêtements..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Allée Louis Gardiol

Riez 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Weekly market where you can find a variety of food products (meat and sausages, fish, fruit and vegetables) as well as flowers, crafts and clothing.

Mercado semanal en el que se pueden encontrar diversos productos alimenticios (carne y embutidos, pescado, frutas y verduras), así como flores, artesanía y ropa.

Wochenmarkt, auf dem Sie verschiedene Lebensmittel (Fleisch und Wurstwaren, Fisch, Obst und Gemüse) sowie Blumen, Kunsthandwerk und Kleidung finden können.

Mise à jour le 2020-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération