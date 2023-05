CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE CATHÉDRALE SAINTE-MARIE RIEUX-VOLVESTRE Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieux-Volvestre

CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE CATHÉDRALE SAINTE-MARIE RIEUX-VOLVESTRE, 20 juin 2023, Rieux-Volvestre. Les clés du Prieuré invite l’Orchestre de Chambre de Toulouse à la cathédrale de Rieux-Volvestre !.

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 22:00:00. 12 EUR.

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE RIEUX-VOLVESTRE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Les clés du Prieuré invites the Toulouse Chamber Orchestra to the cathedral of Rieux-Volvestre! ¡Les clés du Prieuré invita a la Orquesta de Cámara de Toulouse a la catedral de Rieux-Volvestre! Les clés du Prieuré lädt das Kammerorchester von Toulouse in die Kathedrale von Rieux-Volvestre ein! Mise à jour le 2023-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

