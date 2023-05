LES JOURNÉES DES FAMILLES 17 rue de l’Évêché, 3 juin 2023, Rieux-Volvestre.

Deux journées pour profiter d’activités dédiées aux familles.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . 2 EUR.

17 rue de l’Évêché LE PETIT PERCHOIR

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Two days to enjoy activities dedicated to families

Dos días de actividades para toda la familia

Zwei Tage, um Aktivitäten speziell für Familien zu genießen

Mise à jour le 2023-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE