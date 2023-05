Thé dansant à Rieux Rue du poteau Maître Jean, 6 mai 2023, .

Thé dansant proposé par l’association des personnes âgées de Rieux

14h30 – Salle des fêtes – Animé par Arnaud Guimard

Infos : M. BOULANGER Patrick – 02 35 93 32 61.

2023-05-06 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

Rue du poteau Maître Jean Salle des fêtes de Rieux

Rieux 76340 Seine-Maritime Normandie



Tea dance proposed by the association of the elderly of Rieux

2:30 pm – Salle des fêtes – Animated by Arnaud Guimard

Information : M. BOULANGER Patrick ? 02 35 93 32 61

Baile del té propuesto por la asociación de la tercera edad de Rieux

14.30 h – Salle des fêtes – Presentado por Arnaud Guimard

Información: M. BOULANGER Patrick ? 02 35 93 32 61

Tanztee, angeboten von der Seniorenvereinigung von Rieux

14:30 Uhr – Festsaal – Unterhalten von Arnaud Guimard

Infos: Herr BOULANGER Patrick ? 02 35 93 32 61

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité