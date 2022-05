Récital du pianiste Jean Dubé au Château de Rieux-Minervois Festival Les Théophanies Château de rieux-Minervois 11160 Rieux-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Récital du pianiste Jean Dubé au Château de Rieux-Minervois Festival Les Théophanies Château de rieux-Minervois 11160, 13 septembre 2020 17:00, Rieux-Minervois. Dimanche 13 septembre 2020, 17h00 Sur place https://www.helloasso.com/associations/association-les-theophanies/evenements/concert-recital-du-pianiste-jean-dube https://www.helloasso.com/associations/association-les-theophanies/evenements/concert-recital-du-pianiste-jean-dube, https://www.les-theophanies.org/concert-7-juin-2020 Récital Jean Dubé Festival Les Théophanies à Rieux-Minervois le 13 septembre 2020 à 17h00. Récital du pianiste Jean Dubé au Château de Rieux-Minervois dans le cadre du festival Les Théophanies le dimanche 13 septembre à 17h00. LIEU : Château de Rieux-Minervois (Rieux-Minervois 11160) HORAIRE : 17H00 TARIF : 18 euros Programme: Beethoven, Chopin, Liszt, Ravel. Informations et programme:https://www.les-theophanies.org/concert-7-juin-2020 Réservations et Billetterie: https://www.helloasso.com/associations/association-les-theophanies/evenements/concert-recital-du-pianiste-jean-dube Se rendre à Rieux Le Château, 1 rue de La Jugie – 11160 Rieux-Minervois Entrée cour du puits, rue du Château Venant de Carcassonne (Aude), suivre la D620, puis la D11 après l’embranchement vers Caunes. Venant de Narbonne (Aude), suivre la D6113, puis la D11 à droite à Villedaigne, après environ 18km, tourner à gauche sur la D610 vers Carcassonne et après environ 5km, prendre la D11 à droite vers La Redorte. Venant de Béziers (Hérault), suivre la D 11 vers Capestang, puis la D5, la D11 puis la D610 vers Carcassonne et prendre la D11 à droite vers La Redorte. A Rieux-Minervois, tourner à la poste et prendre la rue du Château ; contourner le château par la gauche jusqu’à la cour du puits. Possibilité de se garer avant d’arriver au château. dès la Poste avenue Clémenceau. Coordonnées GPS Latitude (Décimal) 43.2825626 Longitude (Décimal) 2.584765500000003 Latitude (Sexagésimal) N 43° 16′ 57.2268” (+43° 16′ 57.2268”) Longitude (Sexagésimal) E 2° 35′ 5.1576” (+2° 35′ 5.1576”) ​ ​Jean Dubé https://www.jeandubepiano.org/default.html “Un imposant phénomène du piano” Leidschdagblad, Pays-Bas “Comparé aux plus grands pianistes comme Horowitz, Rubinstein, Wilhelm Kempff, Claudio Arrau, Yves Nat, Jean Dubé sait créer un climat et nous donner de la musique pure” Mairie du XIème, Paris Partout où il se produit, cet “artiste unique” émerveille son auditoire par la puissance de son souffle, sa sonorité orchestrale et sa musicalité “surprenante de beauté”. Son répertoire, très vaste, va de la musique baroque aux créations contemporaines, Jean Dubé se produit dans le monde, depuis l’âge de quatre ans, en récital ainsi qu’en soliste avec de très nombreux orchestres et en musique de chambre. Il aime aussi composer programmes “à thème” (“Eaux, brumes et jardins”, “Cloches”, “Fantaisies”, “Nocturnes”, “La Danse”,”Hommage à Mozart”, “Autour de Bach”…), participer à des concerts piano-chant ou poésie-musique (“Autour de George Sand”, “Oiseau zémi”, “Le Voyage en Russie”…) et associer le son à l’image comme dans le spectacle autour de Jean Cras créé par Laurent Minier “le Pacha, son piano et la Mer” qui remporta un succès triomphal au Ministère de la Marine à Paris en mars 2005 Jean Dubé a déjà à son actif une trentaine d’enregistrements sur cd ( Syrius, Bnl et Naxos) et vidéos . Contacts: depuis la France : 06 48 24 75 91 depuis l’étranger : (0033) 6 48 24 75 91 jdpiano33@yahoo.fr ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Château de rieux-Minervois 11160 Chateau de Rieux-Minervois 11160 11160 Rieux-Minervois Aude dimanche 13 septembre 2020 – 17h00 à 18h30

Détails Heure : 17:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Aude, Rieux-Minervois Autres Lieu Château de rieux-Minervois 11160 Adresse Chateau de Rieux-Minervois 11160 Ville Rieux-Minervois lieuville Château de rieux-Minervois 11160 Rieux-Minervois Departement Aude

