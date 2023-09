FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois, 16 décembre 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

26ème édition de la foire au gras de Rieux-Minervois, à l’initiative de la municipalité et de la chambre d’agriculture de l’Aude. Vente de fois gras et dégustation, volailles…

Marché des producteurs et d’artisanat, rue Pierre et Marie Curie.

De bons produits fermiers de l’Aude pour préparer de succulents plats et ravir ses invités pour les repas de fêtes..

2023-12-16 08:00:00 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



26th edition of the Rieux-Minervois fat fair, organized by the municipality and the Aude Chamber of Agriculture. Sale and tasting of fois gras, poultry…

Farmers’ and crafts market, rue Pierre et Marie Curie.

Delicious farm produce from the Aude to prepare succulent dishes and delight guests at festive meals.

26ª edición de la feria de la grasa de Rieux-Minervois, organizada por el ayuntamiento y la Cámara de Agricultura del Aude. Venta y degustación de foie gras, aves de corral…

Mercado de productores y artesanos, rue Pierre et Marie Curie.

Deliciosos productos agrícolas del Aude para preparar suculentos platos y deleitar a los comensales en las comidas festivas.

26. Ausgabe der Fettausstellung in Rieux-Minervois, die auf Initiative der Gemeinde und der Landwirtschaftskammer des Departements Aude veranstaltet wird. Verkauf von fois gras und Verkostung, Geflügel…

Bauern- und Kunsthandwerksmarkt, Rue Pierre et Marie Curie.

Gute Bauernprodukte aus dem Aude, um leckere Gerichte zuzubereiten und seine Gäste bei Festessen zu begeistern.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme