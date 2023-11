MARCHÉ DE NOËL Rieux-Minervois, 16 décembre 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

12h : Place de la Mairie, inauguration du marché de Noël et restauration avec des food trucks.

A 14h, chants de Noël par les enfants des écoles.

Spectacle de magie au foyer municipal à 15h, puis à 16h30 retour Place de la Mairie avec le bar à chocolats en présence du Père Noël.

Allocution de Monsieur le Maire à 17h30 suivi d’un apéritif « Le Croustet Ruissanel » offert par la Municipalité..

2023-12-16 12:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



12pm: Place de la Mairie, opening of the Christmas market and catering with food trucks.

At 2pm, schoolchildren sing Christmas carols.

Magic show in the foyer municipal at 3pm, then at 4:30pm back to Place de la Mairie with the chocolate bar in the presence of Santa Claus.

Speech by the Mayor at 5.30pm, followed by an aperitif at « Le Croustet Ruissanel » hosted by the Municipality.

12.00 h: Plaza de la Mairie, apertura del mercado de Navidad y food trucks.

A las 14.00 h, los escolares cantan villancicos.

Espectáculo de magia en el ayuntamiento a las 15.00 h., vuelta a la plaza del ayuntamiento a las 16.30 h. con la chocolatada en presencia de Papá Noel.

Discurso del Alcalde a las 17.30 h, seguido de un aperitivo en « Le Croustet Ruissanel » ofrecido por el Ayuntamiento.

12:00 Uhr: Place de la Mairie, Eröffnung des Weihnachtsmarktes und Essen mit Foodtrucks.

Um 14 Uhr: Weihnachtslieder von den Schulkindern.

Um 15 Uhr Zaubershow im Gemeindehaus, um 16:30 Uhr Rückkehr zum Rathausplatz mit der Schokoladenbar in Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Ansprache des Bürgermeisters um 17:30 Uhr, gefolgt von einem Aperitif « Le Croustet Ruissanel », der von der Stadtverwaltung angeboten wird.

