JEP 2023 – DÉCOUVERTE DE RIEUX-MINERVOIS Rieux-Minervois, 16 septembre 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

Les Journées Européennes du Patrimoine à Rieux-Minervois.

14h30 : Rendez-vous au pont médiéval pour une balade dans notre commune Halte-Chemin de Compostelle : le pont, l’ancien moulin à eau.

16h : la Croix des pèlerins et la Maison des pèlerins.

17h30 : moment convivial au Foyer municipal..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



European Heritage Days in Rieux-Minervois.

2:30 pm: Meet at the medieval bridge for a stroll through our commune Halte-Chemin de Compostelle: the bridge, the old water mill.

4pm: the Pilgrims’ Cross and the Pilgrims’ House.

5.30pm: a convivial moment at the Foyer municipal.

Jornadas Europeas del Patrimonio en Rieux-Minervois.

14.30 h: Encuentro en el puente medieval para dar un paseo por nuestro pueblo Halte-Chemin de Compostelle: el puente, el antiguo molino de agua.

16:00: la Cruz de los Peregrinos y la Casa de los Peregrinos.

17.30 h: momento de convivencia en el Foyer municipal.

Die Europäischen Tage des Kulturerbes in Rieux-Minervois.

14:30 Uhr: Treffpunkt an der mittelalterlichen Brücke für einen Spaziergang durch unsere Gemeinde Halte-Chemin de Compostelle: die Brücke, die alte Wassermühle.

16.00 Uhr: Das Kreuz der Pilger und das Haus der Pilger.

17:30 Uhr: Geselliger Moment im Gemeindehaus.

