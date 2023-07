BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE – DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois, 17 août 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

Rendez-vous à 17h30 au DOMAINE DES HOMS, balade accompagnée sur le thème « Découverte de l’Etang de l’Estagnol, cheminons ensemble au grès de nos vignes pour découvrir un espace naturel sensible aux portes du domaine « , suivie d’une dégustation de vins du domaine.

Tarifs : 25 euros

Repas : Apéritif suivi d’une entrée, grillade ou plat mijoté (selon la météo) et dessert

Participants : 12 minimum– 26 maximum

A partir de 12 ans

Pas d’animaux

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils : Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération..

2023-08-17 17:30:00 fin : 2023-08-17 . EUR.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



Meet at 5.30pm at DOMAINE DES HOMS for a guided walk on the theme of « Discovering the Etang de l’Estagnol, let’s walk together through our vineyards to discover a sensitive natural area on the outskirts of the estate », followed by a tasting of estate wines.

Price: €25

Meal: Aperitif followed by starter, grill or stew (weather permitting) and dessert

Participants: 12 minimum? 26 maximum

From 12 years old

No pets

As part of the Balades vigneronnes organized by the Office de tourisme Grand Carcassonne and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Tips: Remember to bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream…

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Cita a las 17.30 h en el DOMAINE DES HOMS para un paseo guiado sobre el tema « Descubrir el Etang de l’Estagnol, caminemos juntos por nuestros viñedos para descubrir un espacio natural sensible al borde de la finca », seguido de una degustación de los vinos de la finca.

Precio: 25 euros

Comida: Aperitivo seguido de un entrante, parrillada o estofado (si el tiempo lo permite) y postre

Participantes: 12 mínimo? 26 máximo

Edad mínima 12 años

No se admiten animales

En el marco de los Paseos de los Viticultores organizados por la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne y galardonados con la etiqueta Vignobles & Découvertes. Reserva obligatoria con 24 horas de antelación en la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne.

Consejos: no olvide llevar sombrero, calzado para caminar (cerrado), una botella de agua, crema solar, etc.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Treffpunkt um 17:30 Uhr im DOMAINE DES HOMS, begleiteter Spaziergang zum Thema « Entdeckung des Etang de l’Estagnol, lassen Sie uns gemeinsam am Sandstein unserer Weinberge entlang gehen, um einen sensiblen Naturraum vor den Toren des Weinguts zu entdecken », gefolgt von einer Weinprobe des Weinguts.

Preis: 25 Euro

Mahlzeit: Aperitif, gefolgt von einer Vorspeise, einem Grillgericht oder einem Schmorgericht (je nach Wetterlage) und Dessert

Teilnehmer: 12 mindestens? 26 maximal

Ab 12 Jahren

Keine Tiere

Im Rahmen der vom Office de tourisme Grand Carcassonne organisierten und mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichneten Balades vigneronnes (Weinwanderungen). Reservierung 24 Stunden im Voraus beim Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne erforderlich.

Tipps: Denken Sie an Hüte, (geschlossene) Wanderschuhe, Wasserflasche, Sonnencreme…

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen konsumieren.

Mise à jour le 2023-06-27 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme