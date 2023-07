APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois, 17 août 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

Cet été, onze producteurs audois vous invitent à un moment unique autour d’une dégustation commentée de leurs vins et des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute convivialité avec les producteurs fermiers.

En présence du vigneron, partez à la découverte de notre terroir et de l’espace naturel sensible de l’Estagnol. Dans la cave, explication du processus du raisin à la bouteille. Suivi d’un apéritif dinatoire avec dégustation commentée de nos vins accompagnés de produits locaux. (prévoir 2 heures).

Prévoir chaussures de marche, chapeau, lunette de soleil et bouteille d’eau.

Pour une meilleure organisation merci de réserver..

2023-08-17 18:00:00 fin : 2023-08-17 . EUR.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



This summer, eleven Aude producers invite you to a unique tasting of their wines and farm produce. A friendly aperitif with the producers.

In the presence of the winemaker, discover our terroir and the Estagnol sensitive natural area. In the cellar, an explanation of the process from grape to bottle. Followed by an aperitif and wine tasting with commentary, accompanied by local products. (allow 2 hours).

Please bring walking shoes, hat, sunglasses and bottle of water.

For better organization, please book in advance.

Este verano, once productores de la región de Aude le invitan a disfrutar de una degustación única de sus vinos y productos de granja. Un amistoso aperitivo de granja con los productores agrícolas.

En presencia del viticultor, descubra nuestro terruño y el espacio natural sensible del Estagnol. En la bodega, explicación del proceso de la uva a la botella. A continuación, aperitivo y degustación comentada de nuestros vinos acompañados de productos locales. (Prever 2 horas).

Traer calzado para caminar, sombrero, gafas de sol y una botella de agua.

Para una mejor organización, reserve con antelación.

Diesen Sommer laden Sie elf Produzenten aus dem Audois zu einem einzigartigen Moment rund um eine kommentierte Verkostung ihrer Weine und Hofprodukte ein. Ein Aperitif auf dem Bauernhof in geselliger Runde mit den bäuerlichen Erzeugern.

Gehen Sie in Anwesenheit des Winzers auf Entdeckungsreise durch unser Terroir und den sensiblen Naturraum Estagnol. Im Weinkeller, Erklärung des Prozesses von der Traube bis zur Flasche. Anschließend ein Aperitif-Dinner mit kommentierter Verkostung unserer Weine, begleitet von lokalen Produkten. (2 Stunden einplanen).

Bringen Sie Wanderschuhe, Hut, Sonnenbrille und eine Flasche Wasser mit.

Für eine bessere Organisation bitten wir Sie um eine Reservierung.

