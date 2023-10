Foire mensuelle Rieupeyroux, 20 mars 2024, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

foire mensuelle tous les 3ème mercredis matins du mois sur le parking du cinéma.

2024-03-20 fin : 2024-03-20 . EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



monthly fair every 3rd Wednesday morning of the month in the cinema parking lot

feria mensual todos los terceros miércoles de mes por la mañana en el aparcamiento del cine

monatlicher Markt jeden 3. Mittwochmorgen des Monats auf dem Parkplatz des Kinos

Mise à jour le 2023-08-31 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA