Soirée de Noël Rieupeyroux, 1 décembre 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Avec la présence du père Noël et de nombreuses surprises, restauration sur place : pizza, popcorn, chocolat chaud….

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . 3 EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



With the presence of Santa Claus and many surprises, on-site catering: pizza, popcorn, hot chocolate?

Papá Noel estará presente con un montón de sorpresas, y habrá comida y bebida in situ: pizza, palomitas, chocolate caliente..

Mit dem Weihnachtsmann und vielen Überraschungen, Verpflegung vor Ort: Pizza, Popcorn, heiße Schokolade?

Mise à jour le 2023-11-23 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA