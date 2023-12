Ciné-S-Âges – Bernadette Rieupeyroux Catégories d’Évènement: Aveyron

Rieupeyroux Ciné-S-Âges – Bernadette Rieupeyroux, 1 décembre 2023, Rieupeyroux. Rieupeyroux,Aveyron Un film, un atelier sensorimotricité et mémoire, un goûter.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . 4 EUR. Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



A film, a sensorimotor and memory workshop, a snack Una película, un taller sensoriomotor y de memoria, una merienda Ein Film, ein sensomotorischer und Gedächtnis-Workshop, ein Imbiss Mise à jour le 2023-11-20 par Cinema Rieupeyroux Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Rieupeyroux Autres Adresse Ville Rieupeyroux Departement Aveyron Lieu Ville Rieupeyroux latitude longitude 44.3079;2.237329167

Rieupeyroux Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rieupeyroux/