projection de ballet : Le Lac des cygnes Rieupeyroux, 1 décembre 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Projection du ballet « Le lac des cygnes » enregistré au théâtre Chaillot.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 15 EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



Screening of the ballet « Swan Lake » recorded at the Théâtre Chaillot

Proyección del ballet « El lago de los cisnes » grabado en el Théâtre Chaillot

Vorführung des Balletts « Schwanensee », aufgezeichnet im Théâtre Chaillot

Mise à jour le 2023-10-12 par Cinema Rieupeyroux