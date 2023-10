Halloween Rieupeyroux, 28 octobre 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Les Supers Nounous du Ségala vous invitent à la 2ème édition de cet évènement : activités et animations gratuites, vente de gâteaux, tombola. Venez déguisés !.

2023-10-28

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



The Supers Nounous du Ségala invite you to the 2nd edition of this event: free activities and entertainment, cake sales, tombola. Come dressed up!

Los Supers Nounous du Ségala le invitan a la 2ª edición de este evento: actividades y animaciones gratuitas, venta de pasteles y tómbola. ¡Ven disfrazado!

Die Supers Nounous du Ségala laden Sie zur 2. Ausgabe dieser Veranstaltung ein: kostenlose Aktivitäten und Animationen, Kuchenverkauf, Tombola. Kommen Sie verkleidet!

