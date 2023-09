Randonnée pédestre nocturne « Les oiseaux et la nuit » Rieupeyroux, 14 octobre 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Dans le cadre de l’évènement « Le jour de la nuit », marche nocturne depuis la piscine jusqu’à la chapelle de Modulance avec une animation par la LPO Aveyron pour parler des oiseaux nocturnes et des migrations. Extinction des lumières de la ville..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



As part of the « Le jour de la nuit » event, a night walk from the swimming pool to the Modulance chapel, with a talk by LPO Aveyron on nocturnal birds and migration. Lights out in town.

En el marco del evento « Le jour de la nuit », paseo nocturno desde la piscina hasta la capilla de la Modulance con una conferencia de la LPO del Aveyron sobre las aves nocturnas y la migración. Apagón en la ciudad.

Im Rahmen der Veranstaltung « Le jour de la nuit », Nachtwanderung vom Schwimmbad zur Kapelle von Modulance mit einer Animation durch die LPO Aveyron, um über Nachtvögel und Migrationen zu sprechen. Ausschalten der Lichter in der Stadt.

