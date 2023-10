Inauguration médiathèque Rieupeyroux, 14 octobre 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Le réseau des Médiathèques a fait peau neuve ! C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à l’inauguration de ces nouveaux lieux de détente, lecture, partage … L’inauguration sera suivie d’un pot de l’amitié !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



The Médiathèques network has had a facelift! We’re delighted to invite you to the inauguration of these new places to relax, read and share… The inauguration will be followed by a welcome drink!

La red de Mediatecas se renueva Estamos encantados de invitarle a la inauguración de estos nuevos lugares para relajarse, leer y compartir… La inauguración irá seguida de una copa de bienvenida

Das Netz der Mediatheken hat ein neues Gesicht bekommen! Es ist uns eine große Freude, Sie zur Einweihung dieser neuen Orte der Entspannung, des Lesens und des Austauschs einzuladen… Im Anschluss an die Einweihung findet ein Umtrunk statt!

