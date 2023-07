Cet évènement est passé Soirée des pompiers Rieupeyroux Catégories d’Évènement: Aveyron

Rieupeyroux Soirée des pompiers Rieupeyroux, 13 juillet 2023, Rieupeyroux. Rieupeyroux,Aveyron Repas, concert et feu d’artifice..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR. Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



Dinner, concert and fireworks. Comida, concierto y fuegos artificiales. Essen, Konzert und Feuerwerk. Mise à jour le 2023-07-06 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Rieupeyroux Autres Adresse Ville Rieupeyroux Departement Aveyron Lieu Ville Rieupeyroux

Rieupeyroux Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rieupeyroux/