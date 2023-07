Marché gourmand Rieupeyroux, 11 juillet 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Venez passer un agréable moment lors d’un repas autour d’animations musicales variées sur la place de l’Église ! À partir de 19h, restauration assurée par les producteurs et commerçants de Rieupeyroux..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



Come to spend a pleasant moment during a meal around varied musical animations on the place of the Church! From 7 pm, catering provided by producers and merchants of Rieupeyroux.

¡Venga a pasar un momento agradable durante una comida en torno a diversas animaciones musicales en la plaza de la iglesia! A partir de las 19:00 h, catering a cargo de los productores y comerciantes de Rieupeyroux.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment bei einem Essen mit abwechslungsreichen musikalischen Darbietungen auf dem Place de l’Eglise! Ab 19 Uhr, Verpflegung durch die Produzenten und Händler von Rieupeyroux.

