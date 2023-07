concours de pétanque Rieupeyroux, 6 juillet 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Concours amicaux sur la place de l’église en 2 parties en doublettes formées. Inscriptions à partir de 19h45..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . 5 EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



Friendly competition on the church square in 2 games of doublettes. Registration from 7.45pm.

Competición amistosa en la plaza de la iglesia en 2 partidas de dobles. Inscripciones a partir de las 19.45 h.

Freundschaftswettbewerbe auf dem Kirchplatz in 2 Teilen in formierten Doppelspielen. Anmeldungen ab 19.45 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA