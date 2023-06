Marchés de producteurs de pays Rieupeyroux, 2 juillet 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Un marché de produits locaux vous attend tous les dimanches matins du 11 juin au 10 septembre de 8h à 13h sur le parking du cinéma.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



If you want to eat real local produce and taste the best that the « terroir » has to offer, head to one of the frequent markets where you’ll meet indigenous producers and breeders. From the farm to the fork – there’s nothing more authentic!

Un mercado de productos locales le espera todos los domingos por la mañana, del 11 de junio al 10 de septiembre, de 8.00 a 13.00 horas, en el aparcamiento del cine

Ein Markt mit lokalen Produkten erwartet Sie jeden Sonntagmorgen vom 11. Juni bis zum 10. September von 8 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Kinos

Mise à jour le 2023-05-23 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA