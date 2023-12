Programme Cinéma Rieupeyroux, 1 janvier 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01

fin : 2023-12-31

Programme cinéma de Rieupeyroux.

VINCENT DOIT MOURIR

Mercredi 29 novembre à 21h

Un film de Stephan Castang

Avec Karim Leklou, Vimala Pons…

France, Belgique. Thriller/Fantastique… – 1h48

Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d’homme sans histoires en est bouleversée et, quand le phénomène s’amplifie, il n’a d’autre choix que de fuir et de changer son mode de vie.

Prix Fondation Gan pour le cinéma 2021

LE LAC DES CYGNES

BALLET – Vendredi 1er décembre à 20h30

1h50 sans entracte

Chorégraphie et mise en scène : Angelin Preljocaj

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Réalisation : Tommy Pascal

Avec les danseurs du Ballet Preljocaj

Enregistré en décembre 2020 à Chaillot

Tarifs : 15€ et 12€ pour -16ans

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT

Samedi 2 décembre à 21h

Un film de Tran Anh Hung

Avec Juliette Binoche, Benoît Magimel…

France. Drame – 2h14

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse…

Prix de la mise en scène – Festival de Cannes 2023

MIGRATION

AVANT-PREMIERE – Dimanche 3 décembre à 14h

Un film de Benjamin Renner et Guylo Homsy

États-Unis. Film à voir en famille – 1h35

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique : patauger paisiblement ou bousculer cette routine pour découvrir le reste du monde. Leur rencontre avec une famille de canards migrateurs est l’occasion rêvée de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque en passant par New York.

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Dimanche 3 décembre à 16h

Un film de Martin Scorsese

Avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro…

États-Unis. Thriller – 3h26 * Avertissement*

Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l’un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d’argent Osage que possible avant de recourir au meurtre…

ET LA FÊTE CONTINUE !

Dimanche 3 décembre à 21h

Un film de Robert Guédiguian

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin…

France, Italie. Comédie dramatique – 1h46

À Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable… Jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter.

BERNADETTE

Dans le cadre du projet CINE-S-ÂGES :1 film, 1 atelier sensorimotricité et mémoire, 1 goûter (Tarif unique : 4€)

Lundi 4 décembre à 14h30

Un film de Léa Domenach

Avec Catherine Deneuve…

France. Comédie – 1h34

Quand elle arrive à l’Élysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours oeuvré dans l’ombre de son mari. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

COUP DE COEUR SURPRISE

AVANT-PREMIERE – Mardi 5 décembre à 21h

France. Documentaire – 1h22

PIERRE FEUILLE PISTOLET

Mercredi 6 décembre à 21h VOSTF

Un film de Maciek Hamela

Pologne, France, Ukraine. Documentaire – 1h25

Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine. À son bord, Maciek Hamela évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l’invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidences pour des gens qui laissent tout derrière eux et n’ont plus qu’un seul objectif : retrouver une possibilité de vie.

HUNGER GAMES…

Vendredi 8 décembre à 21h

Un film de Francis Lawrence

Avec Tom Blyth…

États-Unis. Science-Fiction – 2h38

La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée ; la famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10e HUNGER GAMES, il est désigné comme mentor deLucy Gray Baird, une tribut originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem…

SIMPLE COMME SYLVAIN

Samedi 9 décembre à 21h

Un film de Monia Chokri

Avec Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal…

Canada, France. Comédie – 1h50

Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c’est le coup de foudre. Les opposés s’attirent, mais cela peut-il durer ?

Grand Prix et Prix de la jeunesse – Festival de Cabourg 2023

LES INSÉPARABLES

AVANT-PREMIERE – Dimanche 10 décembre à 14h

Un film de Jérémie Degruson

Belgique, Espagne, France. Film à voir en famille – 1h28

Quand les lumières s’éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don, qui joue le même rôle de bouffon depuis des années. Il rêve d’avoir pour une fois un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. En chemin, il croise DJ Doggy Dog, une peluche abandonnée qui aimerait devenir une star du rap. C’est le début d’une extraordinaire histoire d’amitié. Une grande aventure en plein coeur de New York pour transformer leurs rêves en réalité : même les plus petits personnages peuvent jouer de grands rôles !

COMME PAR MAGIE

Dimanche 10 décembre à 16h

Un film de Christophe Barratier

Avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust…

France. Comédie – 1h33

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter avec son fantasque beau-père Jacques qui, contre son avis, se mêle de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.

RIEN À PERDRE

Dimanche 10 décembre à 21h

Un film de Delphine Deloget

Avec Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter…

France. Drame – 1h52

Sylvie vit avec ses enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux, alertés, placent l’enfant en foyer le temps de mener une enquête. Persuadée d’être victime d’une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour le récupérer.

LITTLE GIRL BLUE

Mardi 12 décembre à 21h

Un film de Mona Achache

Avec Marion Cotillard…

France. Drame – 1h35

À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et l’enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l’énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l’incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.

4 EUR.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



