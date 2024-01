Théâtre « Juste une valse » Rieupeyroux, vendredi 8 mars 2024.

Théâtre « Juste une valse » Rieupeyroux Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

Un spectacle clownesque fabuleusement tragique ! Spectacle sans parole, adapté aux non francophones. Tout public Durée 1h10

C’est l’histoire d’un exode, un spectacle dédicacé aux voyageuses et voyageurs de tous les temps et de toutes les origines.

Deux énergumènes se retrouvent pour un ultime départ, mais le ciel et le sort s’acharnent sur eux.

Dans cette comédie burlesque, Dario et Pao nous enseignent la poésie de l’échec.

C’est l’automne. Des feuilles mortes tapissent le sol d’une rue, d’une cour, d’une place, d’une salle de théâtre et entourent le squelette d’une maison sans porte ni étagères, l’Abri.

Tour à tour bateau, avion, banquet, lit, phare, cet outil que nos deux amis se contraignent à porter toujours avec eux, sera leur seul bagage.

La valse pour seul fil rouge du spectacle. Quel bonheur de le voir traité par une centenaire dynamique et cocasse, une féministe de la première heure, une preuve vivante d’un patriarcat ancestral et banalisé !

Compagnie Théâtre des grands chemins

Mise en scène Ezechiele Sforzini

Avec Dario Menée et Pao Schachner

Lumières Amandine Gerome

Musiques Gilles Stroch et Bernard Ariu

15 EUR.

2, route du Foirail

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie information@centreculturelaveyron.fr



L’événement Théâtre « Juste une valse » Rieupeyroux a été mis à jour le 2024-01-19 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA