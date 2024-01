Cinéma/Ballet Play Rieupeyroux, vendredi 1 mars 2024.

Cinéma/Ballet Play Rieupeyroux Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Projection du ballet « Play » enregistré à l’Opéra national de Paris

Ballet Création

Chorégraphie, décors et costumes Alexander Ekman

Musique originale Mikael Karlsson

Costumes Xavier Ronze

Lumières Tom Visser

Vidéaste T.M. Rives

Conçu comme un processus expérimental, Play est une aventure de groupe, menée à tambours battants avec trente sept danseurs du plus grand fair play et une avalanche d’accessoires allant des cordes à sauter aux ballons de baudruche. Les règles du jeu posées par Alexandre Ekman ne sont simples qu’en apparence mettre le jeu au coeur du travail, autrement dit, être à chaque instant pleinement dans le jeu, en studio comme en scène, afin de pouvoir mener jusqu’à son terme ce pari d’une recherche collective. La racine du mot « jeu » en haut-allemand est « Spil », qui veut dire « mouvement de danse ». Rien d’étonnant donc à ce que cette épiphanie à laquelle invite Alexander Ekman passe par l’effusion des corps. La musique de Mikael Karlsson, créée sur mesure, nimbe ce spectacle haut en couleurs de son énergie imagée et entraînante.

Avec

Stéphane Bullion, Danseur Étoile

Muriel Zusperreguy, Première Danseuse

Vincent Chaillet, Premier Danseur

Le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris

La chanteuse Calesta « Callie » Day

Et des musiciens solistes

1h45 sans entracte

Réalisation Tommy Pascal

15 EUR.

2, route du Foirail

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie espacealauzet@ccabsv.fr



L’événement Cinéma/Ballet Play Rieupeyroux a été mis à jour le 2024-01-19 par Cinema Rieupeyroux