Rieumes sous les Étoiles, c’est l’occasion de partager un moment festif animé par des artistes et des astronomes ; une nouvelle approche des sciences, poétique et tout public. À partager en famille ou entre ami·e·s ! Le programme : VENDREDI 23 JUILLET : > 20h00 : CONCERT folklore & tango argentin aux inspirations world music avec Jorge Saraniche (chant, guitare, bombo) et Sergio Saraniche (guitare, chant). > 22h00 : Projection film documentaire NO GRAVITY de Silvia Casalino, séance en plein air. SAMEDI 24 JUILLET : > 18h00 : CONCERT du groupe « Truck de Filles », chansons. > 20h30 : LES CABANES ASTRALES : balade cosmo-artistique avec conteuse, raconteuse, danseuses et musiciens, pour avoir plein d’étoiles dans les yeux. > 22h00 : LES ÉTOILES NOUS INSPIRENT : la comédienne Eugénie Soulard et l’astrophysicienne Claire Moutou nous conteront chacune à leur manière les relations particulières qu’elles ont tissées avec les étoiles. Suivi d’une description et observation sensible de la voute céleste. Buvette et restauration sur place (sur réservation). À noter : nous proposons le 24 Juillet une navette A/R au départ du métro Empalot et à destination de Rieumes, pour les personnes en situation de handicap ; nos propositions sont pensées pour être accessibles à toutes et tous. N’hésitez pas à nous contacter au 06 07 79 00 57 pour en savoir plus !

L’astronomie au féminin

