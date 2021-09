RIEN VIRGULE / LA COUPURE L’Embobineuse, 13 octobre 2021, Marseille.

RIEN VIRGULE / LA COUPURE

L’Embobineuse, le mercredi 13 octobre à 21:00

La flamme de Rien Virgule brûle toujours, pour le bonheur de nos poils d’avant-bras, sauf si La Coupure les fauche avant. _____________________________________________________________ RIEN VIRGULE Suite à la disparition d’un de ses membres, personne n’aurait su dire si le groupe allait continuer. Mais la jouissance mystérieuse qui se dégage de cette musique sombre et bancale, bien qu’orchestrée majestueusement — on y trouve quelque chose d’à la fois fantastique et industriel, comme Mad Max au royaume des Elfes — a été plus puissante. A l’image de leur troisième album, sorti ce 10 septembre, l’instrumentarium bricolé de Jean-Marc ayant laissé des traces de chaos dans les pratiques des autres membres, qui continuent de faire résonner avec délicatesse un fatras de métal et de verre brisé comme autant d’étincelles de vie. [https://rienvirgule.jimdofree.com/](https://rienvirgule.jimdofree.com/) _____________________________________________________________ LA COUPURE Elle fait son grand retour, il était temps, c’est un peu des animaux légendaires, qu’il faut attraper un jour sur le toit d’un immeuble de Belsunce, l’autre dans un lieu associatif blindé lors d’une fête de la musique ; généreuse et minimale, répétitive et structurée en bâtons et en carottes, la leur nous manquait. [http://lacoupure.bandcamp.com/](http://lacoupure.bandcamp.com/). _____________________________________________________________ Ambiance interplateaux par panoptique selecta. [https://soundcloud.com/panoptique](https://soundcloud.com/panoptique)

7€ sur place (adhésion 2€)

♫♫♫

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T21:00:00 2021-10-13T02:00:00