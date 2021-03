« Rien sinon du rêve au doigt » – REPORTÉ Galerie Anne-Sarah Bénichou, 27 mars 2021-27 mars 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 27 mars au 22 mai 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h

gratuit

Exposition personnelle de Massinissa Selmani

Massinissa Selmani est né en 1980 à Alger. Il vit et travaille à Tours. Après des études en informatique en Algérie, il intègre l’École supérieure des Beaux- arts de Tours. Massinssa Selmani, dont le travail a été salué par une mention spéciale du jury à la 56ème biennale de Venise (All the World’s Futures, commissariat d’Okwui Enwezor en 2015) a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger. Lauréat du prix Art collector et du Prix Sam en 2016, Massinissa Selmani a également été exposé à la biennale de Sharjah en 2017, à la première triennale de Vendôme, à la Biennale de Dakar et à la biennale de Lyon (La vie Moderne, commissariat de Ralph Rugoff) en 2015.

Les œuvres de Massinissa Selmani trouvent leur origine dans les actualités politiques et sociales, issues de coupures de presse qu’il collectionne depuis de nombreuses années. C’est par la confrontation et la juxtaposition sans cohérence logique de ces éléments réels que Massinissa créée des scènes énigmatiques et ambiguës, soulignant le caractère ironique, voire tragique des situations absurdes et étranges représentées dans ses dessins. La forme documentaire, le processus narratif et fictionnel se placent au cœur des recherches de Massinissa Selmani, qui détourne avec subtilité, humour et délicatesse notre perception de l’image : relecture des coupures de presse, importance de l’architecture comme élément de pouvoir, absurdité des comportements et des situations humaines. A travers une approche expérimentale du dessin et du dessin d’animation, Massinissa Selmani met en avant la dimension documentaire de sa pratique du dessin, jouant sur la frontière du réel et de l’irréel, du comique et du tragique, caractéristique de son œuvre.

Galerie Anne-Sarah Bénichou 45 du Chapon Paris 75003

3, 11 : Arts et Métiers (250m) 3, 4 : Réaumur – Sébastopol (265m)



Rien sinon du rêve au doigt