“Rien ne va plus à la Bnu” I Visite animée Bibliothèque nationale et universitaire, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Nuit des musées “Rien ne va plus à la Bnu” I Visite animée Bibliothèque nationale et universitaire Samedi 14 mai, 18h00, 19h00 Gratuit, sur inscriptions. Rendez-vous au niveau 1, foyer nord.

Découvrez les coulisses de la Bnu comme vous ne les avez jamais vues.

Découvrez les coulisses de la Bnu comme vous ne les avez jamais vues. Après deux années compliquées, les bibliothécaires ont besoin de se détendre et vont mettre la patience de votre guide à rude épreuve !

Free, upon registration. Go to Level 1, North Foyer.

Saturday 14 May, 18:00, 19:00

Descubre los entresijos del Bnu como nunca antes los habías visto.

¡Después de dos años complicados, los bibliotecarios necesitan relajarse y poner a prueba la paciencia de su guía!

Gratis, con inscripciones. Nos vemos en el nivel 1, hogar norte.

Sábado 14 mayo, 18:00, 19:00

6 place de la République 67000 strasbourg 67000 Strasbourg Grand Est

