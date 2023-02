Rien Ne Sert De Courir Après Son Ex PELOUSSE PARADISE ALES Catégories d’Évènement: Alès

Gard

Rien Ne Sert De Courir Après Son Ex PELOUSSE PARADISE, 10 février 2023, ALES. Rien Ne Sert De Courir Après Son Ex PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2024-01-11 21:00. Tarif : 13.75 à 13.75 euros. Quand votre mari vous quitte pour une autre, comment le récupérer ? Ursula est un agent immobilier qui utilise ses connaissances en magie noire pour acquérir de nouveaux appartements. C’est une affaire qui roule ! Jusqu’au jour où Ursula se fait griller par Clémentine, une femme de ménage dépressive, qui va l’obliger à utiliser ses talents pour lui ramener son mari qui vient de la quitter. Après “Chéri, j’ai invité mon ex” et “Pourquoi les femmes aiment les connards ?”, la nouvelle comédie de Patrick Hernandez. Rien Ne Sert De Courir Après Son Ex EUR13.75 13.75 euros Votre billet est ici PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard Quand votre mari vous quitte pour une autre, comment le récupérer ? Ursula est un agent immobilier qui utilise ses connaissances en magie noire pour acquérir de nouveaux appartements. C’est une affaire qui roule ! Jusqu’au jour où Ursula se fait griller par Clémentine, une femme de ménage dépressive, qui va l’obliger à utiliser ses talents pour lui ramener son mari qui vient de la quitter. Après “Chéri, j’ai invité mon ex” et “Pourquoi les femmes aiment les connards ?”, la nouvelle comédie de Patrick Hernandez. .2024-01-11. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Alès, Gard Autres Lieu PELOUSSE PARADISE Adresse 3 rue Josue Louche Ville ALES Tarif 13.75-13.75 lieuville PELOUSSE PARADISE ALES Departement Gard

PELOUSSE PARADISE ALES Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/

Rien Ne Sert De Courir Après Son Ex PELOUSSE PARADISE 2023-02-10 was last modified: by Rien Ne Sert De Courir Après Son Ex PELOUSSE PARADISE PELOUSSE PARADISE 10 février 2023 Pélousse Paradise Alès

ALES Gard