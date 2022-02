Rien Les Roches, 18 mars 2022, Montreuil.

Rien

du vendredi 18 mars au samedi 19 mars à Les Roches

Et si l’homme était aussi génial que médiocre, et si le rire ou bien le regard critique sur l’être humain pouvait nous faire entendre raison ? Possession, autorité, spiritualité, peur du vide, ennui… Des archétypes qui sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps. Rien montre un personnage, qui découvre sa capacité à être humain, et dont on peut sourire car son parcours met en évidence de troublantes ressemblances. Une grande table blanche au milieu d’un plateau noir, comme un terrain de jeu suspendu dans l’air, sur laquelle vient se mouvoir une marionnette. Entourée de cubes, supports de notre imagination, le personnage traverse découvertes et émotions. La scénographie, inspirée du carré blanc sur fond blanc de Malévitch (art abstrait), donne la possibilité au spectateur d’être à son tour l’artiste, d’avoir sa propre lecture. Jeu et manipulation : Aurélie Gourvès et Délia Sartor Scénographie, décor, marionnettes et lumière : Henry Castres Assistante mise en scène : Cristina Iosif et François Accard Musique : Émile Parisien (Album La belle époque, duo saxophone-accordéon) Production : Cie L’Atelier des Songes

Tarif : 4 € sur réservation

Marionnette et théâtre d’objets

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



